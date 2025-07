Zahl der Erwerbslosen bleibt im Juni hoch

Nürnberg. Die offiziell ermittelte Erwerbslosigkeit in Deutschland ist im Juni nur leicht zurückgegangen. Die Zahl der Menschen ohne Job sank um 5.000 auf 2,914 Millionen. Das sind 188.000 mehr als im Juni 2024, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Die Erwerbslosenquote blieb im Vergleich zum Mai unverändert bei 6,2 Prozent. Gegenüber Juni 2024 ist sie 0,4 Prozentpunkte höher. Bei der Bundesagentur waren im Juni 632.000 offene Stellen gemeldet. Das sind 69.000 weniger als noch vor einem Jahr. Arbeitsmarktforscher gehen davon aus, dass in diesem Sommer die Marke von drei Millionen Erwerbslosen überschritten wird. (dpa/jW)