Mehr als drei Millionen Erwerbslose im Sommer

Nürnberg. Mehr als drei Millionen Menschen werden in diesem Sommer voraussichtlich ohne Stelle sein. »Der Arbeitsmarkt festigt sich etwas. Dennoch wird die Arbeitslosigkeit im Sommer wohl vorübergehend die Drei-Millionen-Marke überschreiten«, sagte Enzo Weber, Ökonom am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg, am Donnerstag. Im Mai waren in Deutschland bereits 2,92 Millionen Menschen erwerbslos gemeldet. Die Bundesagentur für Arbeit wird ihre Statistik für den Monat Juni erst Anfang Juli bekanntgeben. Das schon vorliegende IAB-»Arbeitsmarktbarometer« ist im Juni 2025 zum dritten Mal in Folge gestiegen. Der Frühindikator des Instituts legte damit im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte zu und erreicht damit nun 99,1 Punkte. Trotz dieses Anstiegs bleibt der Wert weiterhin unter der neutralen Marke von 100 Punkten (dpa/jW)