Polen plant Kontrollen an Grenze zu Deutschland

Warschau. Als Reaktion auf deutsche Grenzkontrollen wird Polen vorübergehend eigene Kontrollen an der Grenze zu Deutschland einführen. Eine entsprechende Anordnung des Innenministeriums trete ab kommendem Montag in Kraft, sagte Regierungschef Donald Tusk bei einer Kabinettssitzung in Warschau am Dienstag. Auch an der Grenze zum östlichen Nachbarn Litauen soll künftig kontrolliert werden. Tusk machte deutlich, Polen reagiere auf das Vorgehen der Bundesregierung und machte auch den voraussichtlichen Zeitraum der polnischen Kontrollen von Entscheidungen der Bundesregierung abhängig.(dpa/jW)