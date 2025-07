Thailand: Premierministerin suspendiert

Bangkok. Thailands Regierungschefin Paetongtarn Shinawatra ist in der Krise um eine geleakte Audioaufnahme Medienberichten zufolge am Dienstag vom Verfassungsgericht von ihrem Amt suspendiert worden. Die Suspendierung soll demnach so lange gelten, bis das Verfassungsgericht zu einer endgültigen Einschätzung kommt, ob Paetongtarn sich verfassungswidrig verhalten habe. Paetongtarn hatte mit dem kambodschanischen Exlangzeitherrscher und heutigen Senatspräsidenten Hun Sen über einen seit langem schwelenden Grenzkonflikt telefoniert. Ein Mitschnitt wurde anschließend geleakt. Die Ministerpräsidentin hatte darin einen hochrangigen thailändischen Militär in der Grenzregion als ihren »Gegner« bezeichnet. Sie bot Hun Sen auch an, alles zu tun, was er für nötig halte, um ihre eigene Position zu festigen. (dpa/jW)