Ehemaliger DGB-Chef Michael Sommer gestorben

Berlin. Der frühere DGB-Chef Michael Sommer ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Dies teilte der Deutsche Gewerkschaftsbund am Montag in Berlin mit. Sommer war von 2002 bis 2014 Vorsitzender. »Wir verlieren einen großen Gewerkschafter«, erklärte der Gewerkschaftsbund. Unter anderem habe er in seiner Amtszeit gegen die Hartz-Reformen der damaligen Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder (SPD) und gegen die Ausweitung prekärer Beschäftigung gekämpft. Sommers größter Erfolg sei die Durchsetzung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns gewesen, erklärte der DGB weiter. (dpa/jW)