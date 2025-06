Bahn verlängert Generalsanierung bis 2035

+ Update 20:22 +

Arne Dedert/dpa Die Bauarbeiten nehmen gar kein Ende – mindestens bis 2035 (Biblis, 2.1.2024)

Berlin. Das marode Schienennetz und die in der Folge hohe Unpünktlichkeit im Fernverkehr der Deutschen Bahn (DB) könnten Fahrgäste noch deutlich länger belasten als bislang geplant. Schon vergangene Woche kündigte der bundeseigene Konzern eine Verzögerung an. Am Mittwoch machte die DB genauere Angaben: Die umfassende Modernisierung von mehr als 40 viel befahrenen und dringend sanierungsbedürftigen Strecken wird zeitlich bis ins Jahr 2035 gestreckt.

Das wären vier Jahre länger als bisher geplant – mit erheblichen Auswirkungen für die Reisenden. Einen entsprechenden Vorschlag hat die Bahn auf einem Branchentreffen den Eisenbahn-Unternehmen und Verbänden unterbreitet. »Ziel des Branchenforums ist die Erarbeitung eines angepassten Vorschlags für eine zeitliche Streckung der Korridorsanierungen bis 2035«, teilte die Bahn mit. Ursprünglich wollte sie die 42 Strecken bis zum Jahr 2031 sanieren. (dpa/jW)