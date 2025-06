Westsahara: Marokko verhindert Lösung

Washington. Der frühere Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, hat gegenüber dem spanischen Onlinemedium Otralectura Marokko als das größte Hindernis für eine Lösung des Westsahara-Konflikts bezeichnet. In dem am Sonnabend veröffentlichten Interview sagte Bolton, dass das nordafrikanische Königreich die Ressourcen des von ihm besetzten Gebiets plündere, während es die Arbeit der UNO untergrabe. Am Vortag hatten Einheiten der Westsahara-Befreiungsfront Polisario den Militärflughafen der besetzten Stadt Smara mit Raketen beschossen, wie der Sahara Press Service berichtete. (jW)