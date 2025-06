Griechenland: Faschist wird Migrationsminister

Athen. In Griechenland wird ein früheres Mitglied der ultrarechten Partei »Orthodoxer Volksalarm« Migrationsminister. Regierungssprecher Pavlos Marinakis erklärte am Sonnabend, dass der frühere Gesundheitsminister Athanasios Plevris Nachfolger des bisherigen Migrationsministers Makis Voridis werde. Voridis war am Freitag wegen Vorwürfen des Betrugs bei EU-Agrarsubventionen in seiner Zeit als Landwirtschaftsminister zurückgetreten. Plevris gehört heute der Regierungspartei Nea Dimokratia von Regierungschef Kyriakos Mitsotakis an. (AFP/jW)