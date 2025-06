Südafrika: Streit in Regierungskoalition

Kapstadt. Die südafrikanische Regierungspartei Demokratische Allianz (DA) hat sich am Sonnabend aus der Initiative »Nationaler Dialog« zurückgezogen, die das ökonomisch gespaltene Land versöhnen sollte. Das geht aus einem von der DA auf ihrer Webseite veröffentlichten Kommuniqué hervor. Auch will die DA die Haushalte von drei als korrupt bezeichneten Ministern des Koalitionspartners African National Congress (ANC) nicht mittragen und fordert deren Entlassung. Dem ANC wird vorgeworfen, sich seit der Regierungsbildung vor einem Jahr nicht an Absprachen zu halten. (jW)