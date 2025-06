Serbien: Neue Proteste gegen Korruption

Belgrad. In der serbischen Hauptstadt Belgrad sind am Sonnabend erneut Zehntausende Menschen gegen Korruption und für Neuwahlen auf die Straße gegangen. Im Anschluss warfen einige Demonstranten, die sich Anhängern von Präsident Aleksandar Vučić entgegenstellen wollten, Leuchtraketen auf Einsatzkräfte, die sie darauf mit Reizgas auseinandertrieben. Die Proteste von Studenten, Lehrern, Arbeitern und Landwirten hatten im Dezember nach dem Einsturz eines Bahnhofsdachs in Novi Sad begonnen, bei dem 16 Menschen getötet wurden. Vučić klagt seitdem über eine »Farbenrevolution«. (Reuters/jW)