Festnahmen bei Pride Week

Istanbul. Die türkische Polizei hat am Wochenende Dutzende Menschen festgenommen, die sich an Veranstaltungen im Rahmen der 33. Istanbul Pride Week für die Rechte von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten beteiligen wollten. Über den Innenstadtbezirk Beyoğlu war für Sonntag ein Versammlungsverbot verhängt worden, die Polizei hatte Straßensperren errichtet, mindestens 30 Teilnehmer eines so verhinderten Pride-Marschs wurden festgenommen, wie das Portal Bianet berichtete. Am Sonnabend sind 41 Personen festgenommen worden, als eine Veranstaltung der Arbeiterpartei der Türkei in einem Park aufgelöst wurde. (jW)