Russische Angriffswelle auf Ukraine

Moskau. Russland hat in der Nacht zum Sonntag mehrere ukrainische Regionen zugleich aus der Luft angegriffen. Nach Behördenangaben wurden dabei im Gebiet Tscherkassi mindestens sechs Menschen verletzt. In Iwano-Frankiwsk sei eine Frau verletzt worden. Zudem sei am Sonntag morgen ein Mann bei einem russischen Drohnenangriff in der Region Charkiw getötet worden. Nach Militärangaben aus Kiew griff die russische Armee die Ukraine über Nacht mit insgesamt 477 Drohnen und 60 Raketen an. Auch sei ein ukrainischer Pilot in der Nacht im Einsatz getötet worden. Sein F-16-Kampfflugzeug sei in der Luft beschädigt worden, er habe keine Zeit mehr gehabt, den Schleudersitz zu betätigen. Es ist die dritte F-16, die Kiew im Krieg gegen Russland verloren hat. Die Ukraine bombardierte ihrerseits die Stadt Lugansk im Donbass, wobei ein Mensch getötet wurde. (AFP/jW)