Bahn mit »ICE-Flatrate« für Jugendliche

Berlin. Für Menschen im Alter bis einschließlich 26 Jahre bietet die Deutsche Bahn an allen Wochenenden im Juli ein Flatrate-Ticket im Fernverkehr. Für 44 Euro pro Wochenende sind damit von Freitag 18 Uhr bis Sonntag 14 Uhr beliebig viele Fahrten in IC-, EC- und ICE-Zügen möglich, wie die DB am Freitag mitteilte. Auch in Fernverkehrszügen ausländischer Partnerbahnen innerhalb Deutschlands, etwa im österreichischen Railjet, gilt das Ticket demnach ohne vorherige Reservierung. Das sogenannte 44-Stunden-Ticket ist den Angaben nach ab kommendem Montag verfügbar. (AFP/jW)