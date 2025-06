Philosoph Erich Hahn gestorben

Der marxistische Philosoph Erich Hahn ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 95 Jahren in Berlin. Das erfuhr jW am Donnerstag von der Familie. In Kiel geboren, schloss sich Hahn als landwirtschaftlicher Lehrling der FDJ an. An der Berliner Humboldt-Universität studierte er zunächst Geschichte, dann Philosophie. 1965 habilitiert, leitete Hahn das Institut für marxistisch-leninistische Philosophie an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim Zentralkomitee der SED. 1976 wurde er Kandidat des ZK, dem er von 1981 bis 1989 angehörte. Zu Hahns einflussreichsten Arbeiten zählt »Soziale Wirklichkeit und soziologische Erkenntnis« (1965). (jW)