Deutschland kauft neue Marschflugkörper

Den Haag. Das Verteidigungsministerium kauft für die künftigen F-35-Kampfjets neue Marschflugkörper in Norwegen. Eine bilaterale Übereinkunft über das rund 677 Millionen Euro umfassende Geschäft wurde am Rande des NATO-Gipfels in Den Haag unterschrieben. Beide Staaten beschaffen die Waffen gemeinsam. »Diese Regelung setzt um, was unser gemeinsames Ziel in Europa und der NATO ist. Gemeinsame Beschaffung, um Zeitdauer, Bürokratie und Kosten zu reduzieren«, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nach der Unterzeichnung. So erhalte die Bundeswehr die ersten Marschflugkörper vor Ende 2027. (dpa/jW)