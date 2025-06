Verdi will Tarifverträge bei City Airlines

Berlin/Frankfurt am Main. Bei der jüngsten Lufthansa-Tochter City Airlines hat die Gewerkschaft Verdi am Montag die Aufnahme von Verhandlungen gefordert. Ziel sind zwei getrennte Gehaltstarifverträge für die Beschäftigten in der Kabine und im Cockpit sowie ein gemeinsamer Manteltarifvertrag. Verdi ist nach eigenen Angaben von den Beschäftigten zur Aufnahme von Verhandlungen aufgefordert worden. Bislang existiert in der Gesellschaft mit derzeit rund 300 Beschäftigten, die an den Drehkreuzen Frankfurt am Main und München immer mehr Flüge übernehmen soll, noch kein Tarifvertrag. (dpa/jW)