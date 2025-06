Erstochener 15jähriger: Hintergrund offen

Pleinfeld. Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 15jährigen in Mittelfranken ermittelt die Polizei zu den Hintergründen. Eine 19jährige sitzt seit Sonntag wegen Totschlags in Untersuchungshaft. Sie soll den Jugendlichen bei einer Auseinandersetzung am Bahnhof im Pleinfelder Gemeindeteil Ramsberg tödlich verletzt haben. Der Anlass für den Streit sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte Polizeisprecher Michael Petzold am Montag. Es würden aber »Verdachtsmomente« geprüft, die auf Beleidigungen »möglicherweise mit fremdenfeindlichem Hintergrund« gegen den 15jährigen als Auslöser für den Streit hindeuteten. Unklar sei auch, warum die junge Frau ein Messer mit sich geführt habe. (dpa/jW)