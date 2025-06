Syrien: Dschihadisten führten Anschlag aus

Damaskus. Nach dem Anschlag auf eine Kirche in der syrischen Hauptstadt Damaskus am Sonntag hat sich eine sunnitische extremistische Splittergruppe dazu bekannt. Die Saraja Ansar Al-Sunna erklärte am Dienstag, dass eines ihrer Mitglieder »nach einer Provokation« die Mar-Elias-Kirche im Christenviertel Al-Duwaila »in die Luft gesprengt« habe. Bei dem Angriff starben 25 Menschen, Dutzende wurden verletzt. Die islamistische Übergangsregierung von Ahmed Al-Scharaa machte zunächst die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) für den Angriff verantwortlich. Der Chef der nun in die syrische Armee eingegliederten HTS-Miliz Al-Scharaa alias Abu Mohammed Al-Dscholani hatte im Dezember den syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad gestürzt. Seit März begehen ehemalige HTS-Kämpfer und weitere Dschihadistenmilizen immer wieder Massaker an Alawiten. (AFP/jW)