Sudan: Angriff auf Krankenhaus

Muglad. Im Sudan sind bei einem Angriff auf ein Krankenhaus mehr als 40 Menschen getötet worden. Unter den Opfern befanden sich Kinder und medizinisches Personal, teilte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Dienstag mit. Demnach ereignete sich der Angriff auf das Mudschlad-Krankenhaus in Muglad im Bundesstaat Westkordofan am Sonnabend. Die Region liegt nahe der Frontlinie zwischen der sudanesischen Armee und den paramilitärischen Schnellen Eingreiftruppen. Beide Seiten bekämpfen sich seit April 2023. Nach Angaben der Menschenrechtsgruppe Emergency Lawyers soll eine Drohne der Armee für den Angriff verantwortlich sein. (Reuters/jW)