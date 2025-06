Türkei: 158 Anhänger von Gülen festgenommen

Istanbul. Die Polizei in der Türkei hat am Dienstag 158 Armeeangehörige festgenommen. Sie stünden im Verdacht, Anhänger des von Präsident Recep Tayyip Erdoğan zum Staatsfeind erklärten Predigers Fethullah Gülen zu sein. Das erklärte die Staatsanwaltschaft in Istanbul. Nach 18 weiteren Personen werde noch gefahndet. Erdoğan beschuldigte den 2024 verstorbenen Prediger, hinter dem gescheiterten Putschversuch im Jahr 2016 zu stecken. Seit dem inhaftierten die Behörden mehr als 9.000 Menschen, denen sie vorwarfen, der Gülen-Bewegung anzugehören. (AFP/jW)