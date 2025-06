Rumänien: Parlament bestätigt neue Regierung

Bukarest. In Rumänien ist die neue Regierung von Premierminister Ilie Bolojan von der Nationalliberalen Partei (PNL) am Montag durch das Parlament bestätigt worden. Im November hatte der rechte NATO-Kritiker Călin Georgescu überraschend die erste Runde der Präsidentenwahl gewonnen. Das Verfassungsgericht annullierte den Urnengang allerdings wegen angeblicher Wahleinmischung durch Russland. Später wurde jedoch aufgedeckt, dass die PNL die Wahlkampagne Georgescus in Auftrag gegeben hatte. Er wurde trotzdem von dem erneuten Wahlgang ausgeschlossen, den der Pro-EU-Kandidat Nicușor Dan am 18. Mai gewann, der dann Bolojan zum neuen Regierungschef ernannte. (AFP/jW)