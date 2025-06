Gaza: Israels Armee tötet mehr als 70 Menschen

Gaza. Die israelische Armee hat am Dienstag mehr als 70 Palästinenser im Gazastreifen getötet. Das meldete die lokale Gesundheitsbehörde. Mindestens 51 von ihnen seien demnach in der Nähe mehrerer Verteilzentren der durch Israel eingesetzten Gaza Humanitarian Foundation getötet worden. »Es war ein Massaker«, sagte der Augenzeuge Ahmed Halawa gegenüber AP und berichtete, dass Panzer und Drohnen geschossen hätten, »selbst als wir auf der Flucht waren«. Damit beträgt die Zahl der bisher im Gazakrieg geborgenen Leichen mehr als 56.000. Unterdessen hat der Chef des Palästinenserhilfswerks UNRWA, Philippe Lazzarini, vor dem Zusammenbruch seiner Organisation gewarnt. Es gebe eine erhebliche Finanzierungslücke von ungefähr 200 Millionen US-Dollar bis zum Jahresende, auch wegen des Wegfalls wichtiger Geldgeber wie der USA, sagte er am Dienstag. (dpa/jW)