Tierhaltung: Bauern fordern mehr Geld

Berlin. Der Deutsche Bauernverband (DBV) macht bei der neuen Bundesregierung Druck für eine gesicherte Finanzierung für mehr Tierschutz in den Ställen. »Das Bekenntnis zur Weiterentwicklung der Tierhaltung ist ein wichtiges Signal. Es dürfen aber keine leeren Worte bleiben«, sagte DBV-Präsident Joachim Rukwied am Sonntag vor dem Deutschen Bauerntag in Berlin gegenüber dpa. Der Umbau und die Sicherung der Tierhaltung würden nur gelingen, »wenn Investitionen staatlich mitfinanziert werden.« Dafür brauche es frisches Geld, keine Umschichtungen im Agrarhaushalt. (dpa/jW)