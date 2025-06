Landwirte erwarten durchschnittliche Ernte

Berlin. Die Landwirte hoffen nach einem verbreitet trockenen Frühjahr in Deutschland auf eine normale Ernte. »Der Regen kam in vielen Regionen gerade noch rechtzeitig«, so Bauernpräsident Joachim Rukwied am Sonntag gegenüber dpa. »Wir laufen nicht auf eine Superernte bei Getreide und Raps zu.« Aber die Chance für eine durchschnittliche Ernte sei gegeben. (dpa/jW)