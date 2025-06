Frei: BND und nationale Sicherheit ausbauen

Berlin. Thorsten Frei (CDU) hat sich für eine Stärkung des Bundesnachrichtendienstes (BND) und eine Überarbeitung der nur zwei Jahre alten Nationalen Sicherheitsstrategie ausgesprochen. Mit »Deutschlands Verantwortung in der Welt« wachse auch der »Anspruch an unsere Nachrichtendienste«, sagte der Kanzleramtschef der Bild am Sonntag. Die BRD brauche »Klarheit über das, was im Verborgenen geschieht«. Laut Bild soll der BND künftig vermehrt internationale Finanzströme aufdecken und gegen Cyberangriffe vorgehen. Der Koalitionsvertrag sieht »effektiven und effizienten Datenaustausch« aller Geheimdienste vor. (AFP/dpa/jW)