Arcelor-Mittal-BR: »Grüner Stahl« nicht wirtschaftlich

Eisenhüttenstadt. Nach heftiger Kritik an dem Stahlkonzern Arcelor-Mittal nach der Entscheidung zum Stopp für umweltfreundlich produzierten Stahl hat der Betriebsrat des Werks im ostbrandenburgischen Eisenhüttenstadt Verständnis dafür geäußert. Zwar sei die Nachricht anfangs ein Schock gewesen, da die Planungen zum Umbau auf »grünen Stahl« schon fortgeschritten gewesen seien, sagte der Betriebsratschef des Werks in Eisenhüttenstadt, Dirk Vogeler, am Freitag abend dem Sender RBB. Die CO2-reduzierte Stahlproduktion sei aber derzeit nicht wirtschaftlich. (AFP/jW)