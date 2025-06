Sozialverband fordert Mindestlohn von 15,12 Euro

Berlin. Im Ringen um die künftige Höhe des Mindestlohns in Deutschland wächst der Druck auf die Mindestlohnkommission, berichtete dpa am Sonntag. Die vertraulichen Verhandlungen zwischen Spitzenvertretern von Gewerkschaften und Unternehmern gehen in dieser Woche in die Schlussphase. Bis 30. Juni will das Gremium ein Ergebnis vorlegen. Der Sozialverband Deutschland forderte die Kommission zu einem Mindestlohn von 15,12 Euro auf, wie die Vorsitzende Michaela Engelmeier am Sonntag dpa sagte. Laut Insidern liegen die Positionen in der Kommission noch deutlich auseinander. Ein einvernehmliches Ergebnis von 15 Euro ist demnach nicht greifbar. (dpa/jW)