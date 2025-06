Aktivisten stören Royal Air Force

London. In Großbritannien sind Aktivisten der Gruppe Palestine Action auf ein Gelände der ­Royal Air Force gelangt und haben zwei Militärflugzeuge mit Farbe besprüht. Das Verteidigungsministerium verurteilte »diesen Vandalismus« am Freitag aufs Schärfste, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Das online veröffentlichte Video zeigt, wie eine Person rote Farbe in das Triebwerk eines Tankflugzeugs auf der Basis Brize Norton sprüht. Die Gruppe äußerte laut PA, die Aktion sei ein Protest gegen das Vorgehen der britischen Regierung, Israel im Gazakrieg von einer Luftwaffenbasis auf Zypern aus zu unterstützen. Das Ministerium betonte, die Streitkräfte seien das Beste Großbritanniens. »Sie setzen ihr Leben für uns aufs Spiel, und ihr Einsatz, ihre Hingabe und ihr selbstloses, persönliches Opfer sind eine Inspiration für uns alle«, hieß es in der Stellungnahme. (dpa/jW)