Hunderte Geflüchtete vor Kreta gerettet

Chania. Die griechische Küstenwache hat südlich der Insel Kreta Hunderte Geflüchtete aus Seenot gerettet. In mehreren Einsätzen wurden am Donnerstag und Freitag rund 700 Menschen von Booten und Kuttern geborgen, die aus Libyen kamen. Sie trieben aus verschiedenen Gründen manövrierunfähig in internationalen Gewässern, berichtete der griechische Rundfunk ERT News unter Berufung auf die Küstenwache. Am Freitag morgen wurden 278 Menschen südlich von Kreta gerettet. Bereits am Vortag waren in drei verschiedenen Einsätzen rund 400 Geflüchtete gerettet und in ein temporäres Aufnahmezentrum gebracht worden. Die Menschen sollen aus Staaten Nordafrikas und des Nahen Ostens stammen, berichtete der Regionalsender des griechischen Rundfunks. Die Regierung in Athen wehrte sich jüngst gegen Pläne der BRD, Geflüchtete zurück nach Griechenland zu schicken, wenn sie dort bereits Asyl erhalten haben. (dpa/jW)