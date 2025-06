Neuer Chef für ukrainische Bodentruppen

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat am Donnerstag Hennadij Schapowalow zum neuen Kommandeur der Bodentruppen ernannt. Schapowalows Vorgänger war nach einem tödlichen russischen Angriff auf ein Übungsgelände der ukrainischen Armee zurückgetreten. Schapowalow war in Deutschland Militärattaché und hatte anschließend das Kommando im südlichen Militärbezirk der Ukraine inne. In seiner abendlichen Videoansprache sagte Selenskij, er hoffe, dass Schapowalow »echte Kampferfahrung« mitbringe. »Wir brauchen Veränderungen, das ist unumgänglich.« (AFP/jW)