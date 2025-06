Armeniens Ministerpräsident besucht die Türkei

Istanbul. Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan wollte am Freitag zu einem seltenen Besuch in der Türkei eintreffen. Er folgte damit einer Einladung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Die beiden Nachbarländer haben ihre 1993 abgebrochenen diplomatischen Beziehungen bisher nicht vollständig wiederhergestellt. Im Konflikt um Bergkarabach hatte die Türkei Aserbaidschan unterstützt, das den Krieg mit Armenien 2023 gewann. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind auch wegen des Genozids an den Armeniern im Osmanischen Reich 1915 und 1916 belastet. (dpa/jW)