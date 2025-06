Gaza: Israels Armee tötet 50 Menschen

Gaza. Das israelische Militär hat am Freitag mindestens 50 Palästinenser im Küstenstreifen getötet. Das berichtete der Sender Al-Dschasira unter Berufung auf Krankenhäuser vor Ort. Mindestens 35 Menschen seien demnach bei einem Massaker in der Nähe eines Verteilzentrums der durch Israel eingesetzten Gaza Humanitarian Foundation (GHF) am Netzarim-Korridor getötet worden. Der mehrere Kilometer breite Korridor durchtrennt den Gazastreifen südlich von Gaza-Stadt und wird von der Armee kontrolliert. Damit wurden seit Montag mindestens 435 Hungernde bei Massakern an GHF-Verteilzentren getötet und Tausende verletzt. Am Freitag nachmittag rief die Armee außerdem die Bewohner weiterer Gebiete in Gaza-Stadt zur Flucht auf. Die sogenannten »Evakuierungsaufrufe« betrafen die Altstadt und das Tuffah-Viertel. Damit sind nur noch wenige Gebiete der Stadt keine Kampfzonen. (jW)