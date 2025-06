Teure Schäden an Kfz durch Hagel und Sturm

Berlin. Unwetter haben im vergangenen Jahr Schäden an Fahrzeugen in Milliardenhöhe angerichtet. Die Kfz-Versicherer zahlten für 340.000 kaskoversicherte Fahrzeuge insgesamt 1,3 Milliarden Euro, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag mitteilte. Dabei gab es große regionale Unterschiede. Besonders betroffen waren den Angaben zufolge Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen. Durch den Klimawandel habe sich die Schadensbilanz verschärft, so der GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. »Schon wenige extreme Wetterlagen können in kürzester Zeit und auf engem Raum immense Schäden anrichten.« (AFP/jW)