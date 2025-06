Energielabel für Handys und Tablets

Brüssel/Berlin. Smartphones und Tablets, die ab Freitag in der EU auf den Markt gebracht werden, bekommen ein neues Energielabel. Damit sollen Verbraucher laut EU-Kommission künftig einschätzen können, wie haltbar und reparierbar ein Gerät ist. Das Label gibt an, wie energieeffizient ein Produkt ist und wie lange der Akku hält. Auch Angaben zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit sowie dazu, wie robust das Gerät bei Stürzen ist, gehören dazu. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ist für eine Ausweitung des Labels. Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz: »Was ist mit all den anderen Elektrogeräten? Die Schrottberge aus kurzlebigen und reparaturfeindlichen Geräten werden von Jahr zu Jahr größer.« (dpa/jW)