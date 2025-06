Sachsen-Anhalt: Polizei soll Taser bekommen

Magdeburg. Das Innenministerium von Sachsen-Anhalt will bei der Polizei flächendeckend Taser einführen. Diese Grundsatzentscheidung sei nach Auswertung einer Onlineumfrage unter Polizisten im Land gefallen, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Donnerstag. In der Umfrage hätten sich mehr als 84 Prozent für den Einsatz von Tasern ausgesprochen. Nun müssten die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen und mit den Koalitionspartnern SPD und FDP abgestimmt werden, etwa, ob der Einsatz von Tasern an die Nutzung von Bodycams gekoppelt werden sollte. Schon 2026 soll ein Pilotprojekt starten. (dpa/jW)