Nachschlag: Mannesalter

Cinema Publishers Collection/IMAGO Heranwachsen: Der Held (Ellar Coltrane) als Siebenjähriger

Zwölf Jahre Zeitgeschichte (2002–2014) in verschiedenen Ortschaften im Staat Texas am Beispiel eines männlichen Heranwachsens. Klingt wie die ­Antoine-Doinel-Filme von François Truffaut. Was markiert die Zeit? Diverse Umzüge, die Alkoholikerehemänner der Mutter, wechselnde Freunde und Freundinnen. All das. Und natürlich: Welcher Song läuft im Hintergrund, welche Britney-Spears-Choreographie feuert die große Schwester an? Am wichtigsten aber ist, mit Hilfe welcher Gadgets – Telefone, Rechner, Spielzeuge – die Leute ihren Alltag organisieren. Womit erledigen sie ihre Hausaufgaben? Auch ein Wahlkampfplakat ist Geschichte. Ein Baseballspiel ist Geschichte. Dieses Ergebnis wurde erzielt, von diesem oder jenem Typen, in dem Moment, als der soundso alt war. So nimmt Papa Ethan Hawke die Kinder mit zu einem Spiel der Houston Astros, um den legendären (und mutmaßlich schwer gedopten) Werfer Roger Clemens zu sehen, und erklärt ihnen das Historische dessen, was Clemens da gerade veranstaltet. (aha)