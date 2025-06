Frankfurt am Main gegen auswärtige Drogennutzer

Frankfurt am Main. Auswärtige Drogenabhängige will die Stadt Frankfurt am Main künftig abweisen. »Wir können nicht mehr alle Drogenkranken rund um Süddeutschland versorgen«, sagte dazu Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) am Dientag der dpa. Notfälle würden versorgt. Laut Sozialdezernat kommt jeder zweite Rauschgiftkonsument in der Stadt nicht aus Frankfurt, ein Drittel komme nicht aus Hessen. Die Hilfsangebote in der Stadt stoßen Josef zufolge »an ihre Kapazitätsgrenze«. Die Frankfurter Polizei begrüßt diesen Weg. Für die nächsten Tage habe man die Zahl der Polizeibeamten im Bahnhofsviertel mehr als verdoppelt. (dpa/jW)