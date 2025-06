Brandanschläge auf Transporter in Berlin

Berlin. Mehrere Dutzend Fahrzeuge der Konzerne Telekom und Amazon sind in Berlin in der Nacht zu Dienstag in Flammen aufgegangen. Telekom bestätigte am Dienstag eine entsprechende Polizeimeldung, nannte aber keine weiteren Details. In einem auf der Internetplattform Indymedia veröffentlichten Bekennerschreiben wird die Tat damit begründet, dass Amazon ein wichtiger Vertragspartner der israelischen und der US-Armee sei, während Telekom »als IT-Austatter von Grenzbehörden, Polizei und Nachrichtendiensten am Krieg gegen Geflüchtete an den Außengrenzen Europas und der fortschreitenden Militarisierung im Inneren« verdiene.(Reuters/jW)