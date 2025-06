Der iranische Regisseur Jafar Panahi räumt weiter ab. Für den Film »It Was Just an Accident« gab es bereits die Goldene Palme in Cannes, nun hat er auch den Wettbewerb des 72. Sydney Filmfestivals gewonnen. Die Jury lobte den Film am Sonntag als »kühn, wegweisend und mutig«. Er handelt von einer Gruppe ehemaliger Gefangener, die einen Beamten entführen, der sie mutmaßlich in einem iranischen Gefängnis gefoltert hat. (jW)