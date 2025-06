Boeing der Air India muss umdrehen

Neu-Delhi. Wenige Tage nach dem Absturz einer Maschine der Air India musste ein Jet der gleichen Gesellschaft am Sonntag wegen technischer Probleme seinen Flug von Hongkong nach Neu-Delhi abbrechen und umkehren. Laut Reuters handelte es sich wie bei dem Absturz in Ahmedabad um eine Boeing 787 »Dreamliner«. Erst am Sonnabend hatte Indiens Flugbehörde eine Überprüfung aller Flugzeuge dieses Typs angeordnet. Am Sonntag wurde auch der zweite Flugschreiber des in Ahmedabad havarierten Jets geborgen. Nähere Erkenntnisse zur Unfallursache wurden am Montag allerdings noch nicht bekannt. (Reuters/jW)