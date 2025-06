Syrien: Erster Flug aus EU seit Jahren

Damaskus. Erstmals seit Jahren ist ein aus der EU kommendes Passagierflugzeug wieder in Syrien gelandet. Der Flug der Gesellschaft Dan Air aus Bukarest landete am Montag morgen mit 138 Passagieren an Bord in Damaskus, wie die Nachrichtenagentur SANA mitteilte. An Bord waren demnach auch mehrere Mitglieder der neuen syrischen Übergangsregierung, die weitgehend von dem Al-Qaida-Ableger HTS kontrolliert wird. Syrischen Angaben zufolge handelte es sich um den ersten kommerziellen Flug aus einem EU-Staat nach Syrien seit 2012. (dpa/jW)