Spanien: Proteste gegen Massentourismus

Palma. Tausende Menschen haben am Sonntag auf Mallorca in der Inselhauptstadt Palma gegen den Massentourismus protestiert. Die Demonstranten skandierten Slogans wie »Wer Mallorca liebt, zerstört es nicht!« und forderten eine Begrenzung der Urlauberzahlen, ein Besuchsverbot für große Kreuzfahrtschiffe und ein Ende der Wohnraumvermietung an Touristen. Auch in Barcelona gingen Demonstranten gegen den Massentourismus auf die Straße. (dpa/jW)