Mexiko: Tödlicher Überfall auf Bürgermeisterin

Mexiko-Stadt. Die Bürgermeisterin der mexikanischen Gemeinde San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, ist am Sonntag im Rathaus der Stadt getötet worden. Auch Eli García Ramírez, ein Vertreter der Gemeinde Agua Caliente, und zwei weitere Personen kamen bei dem bewaffneten Angriff ums Leben. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag morgen, als vier Vermummte auf Motorrädern vorfuhren und in dem Gebäude das Feuer eröffneten, wie die Zeitung La Nación berichtete. Laut der britischen BBC gerieten lokale Beamte in Mexiko häufig ins Visier des organisierten Verbrechens, wenn sie dessen Anweisungen nicht Folge leisten. (jW)