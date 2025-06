Britischer Geheimdienst bekommt erstmals Chefin

London. Erstmals in der Geschichte des britischen Auslandsgeheimdienstes MI 6 soll eine Frau dessen Chefposten übernehmen. Die studierte Anthropologin Blaise Metreweli wird die Rolle im Herbst vom derzeitigen Amtsinhaber Richard Moore übernehmen, wie die britische Regierung am Montag mitteilte. Metreweli arbeitet demnach seit 1999 für den MI 6 und ist derzeit Generaldirektorin für Technologie und Innovation. Eine Frau an der Spitze des legendären Geheimdienstes gab es bisher nur in den James-Bond-Filmen, in denen diese Rolle von 1995 bis 2015 mehrfach von Judy Dench verkörpert wurde. (dpa/jW)