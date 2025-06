Attentäter in den USA gefasst

Washington. Nach dem tödlichen Anschlag auf eine demokratische Politikerin und ihren Mann im US-Bundesstaat Minnesota am Sonnabend ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Das sagte der demokratische Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, auf einer Pressekonferenz am späten Sonntag abend (Ortszeit). Auf der Suche nach dem Verdächtigen sei »die größte Fahndung in der Geschichte des Bundesstaates« eingeleitet worden, so die Behörden. Bei dem mutmaßlichen Täter handele es sich um einen 57 Jahre alten Mann, man gehe von einem politischen Motiv aus. Unterdessen ist Arthur Folasa Loo, ein 39jähriger Designer aus Samoa, am Sonntag seinen Verletzungen erlegen. Er war am Sonnabend bei Protesten gegen US-Präsident Donald Trump in Salt Lake City von Einsatzkräften angeschossen worden, als neben ihm jemand mit einem Gewehr hantierte. (dpa/AFP/jW)