Voriges Jahr wurde die Tradition der – vom 2023 verstorbenen Dichter Bert Papenfuß ausgerichteten – alternativen Buchmessen wiederbelebt. Bei »Bücher ohne Messe« präsentierten Verlage und Publikationen des literarischen Undergrounds ihre Programme. Weil’s so gut war, geht es dieses Jahr weiter. Am 14. Juni im Berliner ZfZ – Zimmer für Zeiterweiterung in der Hufelandstraße 35 ab 14 Uhr. Dabei sind Aussteller wie Abwärts!, Basisdruck, Distillery, Idiome, Kulturrevolution, Perspektive, Moloko Print oder Roughbooks, natürlich kann man die präsentierten Bände auch kaufen. Es lesen unter anderem Robert Mießner, Kristin Schulz, Astrid Kohlhoff und Katrin Heinau sowie die jW-Autoren Kai Pohl, Andreas Paul und Jürgen Schneider. Wer nicht kann, wird was verpassen. (jW)