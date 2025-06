»Zeitzeugengespräch mit der Auschwitz-Überlebenden Eva Umlauf«. Eva wurde die Häftlingsnummer A-26959 eintätowiert. Sie erkrankte im KZ schwer. Wie durch ein Wunder erlebten sie, ihre in Auschwitz geborene jüngere Schwester und die Mutter die Befreiung durch die Rote Armee. Anmeldung: jwh@caritasmuenchen.org. Montag, 16.6., 18 Uhr. Ort: Caritas Zieblandstraße, Zieblandstr. 35, Schwabing. Veranstalter: Institut für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung und andere

»Tagebücher als Zeitdiagnose. Eine Annäherung an Victor Klemperer«. Vortrag mit Diskussion. Lange Zeit wurde in der DDR der Name Victor Klemperer (1881–1960) vor allem mit dem Buch »LTI« verbunden; allenfalls Fachleuten war er als Romanist vertraut. Die Herausgabe mehrerer tausend Seiten seiner Tagebücher war für sich gesehen eine editorische Glanzleistung, die jedoch nur kurzzeitig, dann in ganz Deutschland, auf angemessene öffentliche Resonanz stieß. Dienstag, 17.6., 16 Uhr. Ort: Grassi-Museum für Völkerkunde, Johannisplatz 5. Leipzig. Veranstalter: Institut für Kultur- und Universalgeschichte Leipzig

»Gegen Völkermord und Komplizenschaft – Ägyptens Blockade brechen, Deutschlands Doppelmoral entlarven!« Kundgebung. Ägypten macht sich mitschuldig, indem es den Grenzübergang in Rafah geschlossen hält, die letzte verbliebene Verbindung zwischen Gaza und der Außenwelt. Mittwoch, 18.6., 17 Uhr. Ort: Ägyptische Botschaft, Stauffenbergstr. 6, Berlin. Veranstalter: Egypt Solidarity und MERA 25 Berlin