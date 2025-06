Neukaledonien: Kämpfer für Unabhängigkeit frei

Paris. Das Pariser Berufungsgericht hat am Donnerstag den Unabhängigkeitsführer Christian Tein aus der französischen Kolonie Neukaledonien freigelassen, der wegen tödlicher Unruhen im Jahr 2024 ein Jahr lang inhaftiert war. Tein ist Präsident der Kanakischen sozialistischen Front der nationalen Befreiung (FLNKS) und befand sich seit Juni 2024 in Frankreich in Untersuchungshaft. Er hat alle Vorwürfe der Aufwieglung zurückgewiesen und sieht sich als politischen Gefangenen. Tein wird unter der Bedingung freigelassen, dass er nicht nach Neukaledonien zurückkehrt und keinen Kontakt zu anderen Verdächtigen aufnimmt. (AFP/jW)