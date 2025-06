Thailand: »Air India«-Jet muss notlanden

Bangkok. Eine Maschine der indischen Fluggesellschaft »Air India« auf dem Weg von der thailändischen Urlaubsinsel Phuket nach Neu-Delhi musste am Freitag wegen einer Bombendrohung umkehren und notlanden. Der Vorfall ereignete sich einen Tag nach dem Absturz eines Flugzeugs derselben Gesellschaft mit 242 Menschen an Bord in bewohntem Gebiet der westindischen Stadt Ahmedabad. Dabei starben nach vorläufigen Angaben mindestens 265 Flugzeuginsassen und Menschen am Boden. Nur ein aus Indien stammender Passagier überlebte, indem er sich aus dem Notausgang rettete. (AFP/Reuters/jW)