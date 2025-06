DVRK lässt Kriegsschiff vom Stapel

Pjöngjang. Nach dem missglückten ersten Stapellauf eines neuen Kriegsschiffes der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) vor knapp drei Wochen hat Staatschef Kim Jong Un am Donnerstag an der zweiten Stapellaufzeremonie des nun reparierten Schiffes teilgenommen und den Bau weiterer Zerstörer angekündigt. Das meldete KCNA am Freitag. Demnach sollen im kommenden Jahr zwei weitere Kriegsschiffe dieser Art in Dienst gestellt werden, um die Marinepräsenz der DVRK in der Region zu verstärken. (Reuters/jW)